La “prosperidad de España” según Rafael Hernando

Natalia Hernández / @natahrojo

El portavoz 'popular' se ha afanado en explicar que gracias al Gobierno del PP, "España vuelve a ir bien" y se ha dedicado a hacer un repaso por los objetivos cumplidos en materia económica por el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos años. A continuación repasamos algunas de sus declaraciones más habituales y que ya han pasado en otras ocasiones por nuestro verificador:

1. “Somos el país que más crece de la eurozona, ya sé que esto no le gusta esto señor Iglesias, crecemos el doble que Alemania, el triple que Francia o Italia... no me voy a comparar con Grecia, ¿verdad?”

(LINK, AQUÍ)