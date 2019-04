Patxi López: "En las anteriores primarias, en el Partido Socialista francés votaron 250.000 afiliados; ahora alrededor de 40.000"

López aseguró durante la entrevista que el problema que vive la izquierda en la actualidad es que “se confunde en demasiadas ocasiones con las políticas de la derecha”, lo que provoca que “se alejen los votantes y los militantes” del proyecto socialista. El candidato argumentó su afirmación con un dato: “Te daré un dato, en las anteriores primarias en el Partido Socialista francés votaron 250.000 afiliados. Ahora creo que han sido alrededor de 40.000”. Lo que hace, por lo tanto, es comparar la participación que hubo en las primarias francesas de 2011 y las que se celebraron el pasado mes de enero.

Para comprobar la afirmación de López es importante, en primer lugar, dejar claro que en Francia el sistema de primarias es distinto al español. En el país galo son una modalidad de primarias abiertas -primarias ciudadanas las llaman- lo que significa que cualquier ciudadano puede votar siempre y cuando sea mayor de edad. En el caso del PS francés había que inscribirse un mes antes de las elecciones en una lista electoral -para llevar un censo provisional-, pagar un euro por cada votación y firmar una carta comprometiéndose con los valores de la izquierda y de la República. Es un sistema a doble vuelta, por lo que se vota una primera vez en la que se presentan todos los candidatos y, una semana después, los dos más votados se vuelven a enfrentar.

Proceso de votación primarias PS francés. | Elaboración propia.

Al poder votar todos los ciudadanos, estén o no afiliados al partido, la participación en las primarias del PS francés es muy alta, mucho más que en el PSOE dónde, por ejemplo, sólo tienen derecho a votar los militantes -al ser unas primarias cerradas-. En concreto, en las últimas primarias del PS Francés se contabilizaron 3,7 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta -lo que supone algo menos que en las de 2011, cuando se contaron hasta 5,5 millones de votos-.

Participación primarias PS francés: 2011/2017 | Elaboración propia.

Los militantes socialistas entre los votantes

Pero Patxi López aseguró que, de entre todos esos votantes que os contamos, en las últimas elecciones había 40.000 afiliados y en las de 2011, 250.000. Hemos preguntado al Partido Socialista francés por este dato en concreto, pero nos han asegurado que no lo contabilizan, que no hacen la distinción. “No tenemos cifras sobre el número de militantes socialistas entre los votantes totales”, insiste el partido. Así que no distinguen entre el número de militantes entre todos los votantes en las primarias socialistas. El dato no existe, así que Patxi López no lo puede saber.

Hemos buscado, además, la caída de afiliados del Partido Socialista francés entre ambos años, por si Patxi López se hubiera confundido y se refiriera a ese dato. Sin embargo, tampoco es así. Durante las primarias de 2011, el PS francés tenía 174.022 afiliados -frente a los 250.000 que aseguraba Patxi López- y, durante las últimas, contaba con 113.635.

Esto significa, además, que el PS francés ha perdido en tan solo 5 años el 35% de los afiliados. El PSOE, por cierto, ha perdido un 13% de sus militantes en ese mismo periodo, al pasar de 217.000 afiliados a principios de 2012 a 190.000 en la actualidad.

Comparativa PS francés y PSOE: pérdida de afiliados 2012/2017 | Elaboración propia.

Por lo tanto, y de acuerdo con los datos, podemos decir que las declaraciones de Patxi López -en las que asegura que en las primarias del PS francés de 2011 votaron 250.000 y en la actualidad lo han hecho 40.000- son FALSAS: ni se puede saber el número de afiliados que participan en las primarias del PS francés, ni tampoco coinciden con la caída de afiliación en el partido.