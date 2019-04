Pablo Iglesias repite insistentemente que "el PP es el partido más corrupto de Europa"

María Blanco / @mariablanco_

Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

Este argumento –"el PP es el partido más corrupto de Europa"- es el que esgrime Podemos por activa y por pasiva para defender cada paso político que dan como oposición. Hemos recopilado algunos ejemplos.

¿Hay datos que verifiquen la afirmación de que "el PP es el partido más corrupto de Europa"?

Hay que empezar distinguiendo qué es corrupción en España. El Consejo General del Poder Judicial considera delitos de corrupción en España la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias, entre otros. "En el resto de países los delitos que describen la corrupción son similares al español", explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, José Ángel Camisón. Autor del 'Informe Anticorrupción de la Unión Europea', un documento que analizaba las nuevas herramientas impulsadas desde la UE para luchar contra la corrupción.

A la hora de comparar la corrupción del PP con respecto al resto de partidos de Europa hay un problema fundamental: ¿dónde establecer el baremo de cómo medir el nivel de corrupción? "Se puede medir de muchas formas: réditos económicos, número de sentencias derivadas de la corrupción, en función de la responsabilidad del encausado o sentenciado…", explica el profesor Camisón.

Podemos no basa su afirmación en datos, sino que es "una valoración de fondo"

El equipo del programa se ha puesto en contacto con Podemos para conocer la fuente de su afirmación. Éstos nos han asegurado que "no se trata de que haya un informe concreto y exhaustivo que recoja todos los casos de corrupción de los partidos europeos", sino que es una "valoración de fondo" por parte de los dirigentes del partido. "Cada mañana nos levantamos con uno o más casos de corrupción que acaban afectando directamente a la práctica totalidad del Gobierno del Partido Popular; que es, por otra parte, el primer partido imputado de la historia de nuestra democracia", prosigue como argumentación.

En todo caso, nos invitan "a repasar los muchos informes parciales publicados en diversos organismos internacionales" -Amnistía Internacional, Transparencia Internacional..., ejemplifican- para "contrastar con datos" la afirmación de que el PP es el partido más corrupto de Europa.

Los principales organismos internacionales se basan en encuestas

Tras ponernos en contacto con los principales organismos internacionales que tratan diferentes temas a nivel europeo en forma de estudios (Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Europol), todos nos han asegurado que no realizan estudios con datos oficiales de países para medir el nivel de corrupción de los partidos políticos de la Unión Europea.

Lo máximo que dichos organismos ofrecen con respecto a la corrupción de los países son encuestas a nivel nacional e internacional sobre la percepción de la corrupción. Por ejemplo, Transparencia Internacional elabora el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), con encuestas a ciudadanos de distintos países europeos -y del mundo- para que, del 0 al 100, establezcan el nivel de percepción de la corrupción en su país. De acuerdo con el mismo, España es de los países europeos con mayor percepción, aunque superado por otros países de la Unión como Eslovaquia, Letonia o Malta y del continente europeo como Turquía.

El profesor José Ángel Camisón explica que el Índice elabora datos de corrupción política "pero sin desagregarlos por partidos políticos, sino por cargos públicos".

Mapa mundial de la corrupción | IPC 2016

La Comisión Europea y el Consejo de Europa piden mejoras en la lucha contra la corrupción en España, pero no ofrecen datos de corrupción de partidos

Al margen los organismos privados anteriormente mencionados, Europa se ha dotado estos últimos años de diferentes organismos de ámbito público para buscar la mejora en la lucha contra la corrupción en los distintos países.

Es el caso de dos organismos principales: UE Anti-Corruption Report (de la Comisión Europea) y el Grupo de Estados contra la Corrupción – en sus siglas en inglés, GRECO- (del Consejo de Europa).

- UE Anti-Corruption Report

El primero presentó su último informe en febrero del año 2014, de la mano de la comisaria europea Cecilia Malmström. En él se calcula que la corrupción le cuesta a la Unión Europea alrededor de 120 mil millones de euros anuales. A raíz de ahí, establece mediante encuestas un ranking de los países en donde la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos está más extendida. “Esto es algo que también se puede ver en el CIS. Los españoles, año tras año, establecen la corrupción como uno de sus principales preocupaciones”, asevera el profesor de Derecho Constitucional.

España es, tras Grecia e Italia, de los países en donde la corrupción está más extendida, según la percepción de los encuestados. Nuevamente son cuestionarios – no datos oficiales- sobre la percepción de la corrupción en cada país, y no por partidos políticos.

Ese mismo informe estima que entre 1996 y 2009 en España se contabilizaron más de 5.000 casos de corrupción. La mayoría sobre financiación ilegal de partidos políticos o enriquecimiento ilícito de algunos de sus miembros, asegura el informe.

- Greco

El segundo organismo internacional oficial que vela por la lucha contra la corrupción de los distintos países es el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Tiene la finalidad de mejorar la capacidad de los Estados miembros integrados en el grupo en la lucha contra la corrupción. Por eso, todos se comprometieron someterse a procesos periódicos de evaluación mutua. Actualmente hay 48 Estados integrados, entre ellos España.

La última evaluación con respecto a España corresponde a octubre de 2016. En ella se centra, sobre todo, en la elección de los miembros de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso: lamenta que el Gobierno tarde en mejorar la situación "tanto en apariencia como en realidad", pese a las continuas advertencias del Greco. En su opinión, que la elección de los miembros del Consejo sea mediante el Congreso no ayuda a que exista una percepción de intendencia judicial. "Greco reitera su opinión de que es crucial que el CPGJ no sólo sea libre, sino que también sea visto como libre de influencia política", explica en el documento.

"El Greco no se mete en ningún momento a valorar partidos políticos. Es un lenguaje muy blanco y diplomático, que deja patente el déficit de los distintos países en la lucha contra la corrupción", explica Camisón. Además, en este caso es un organismo que funciona como "una autoridad moral, porque si no cumples sus recomendaciones no hay ningún tipo de sanción".

Por lo tanto, y una vez más, este organismo internacional no establece ningún rango de partidos políticos más corruptos de Europa, sino que su misión es analizar los puntos débiles de los Estados miembros con el objetivo de mejorar en la lucha contra la corrupción.

- Evaluación semestral de la Comisión Europea

En el informe semestral que la Comisión Europea realiza sobre los distintos países, ha habido una referencia explícita a la corrupción en el caso de España. Aunque breve, la Unión admite que España ha hecho "avances" en la lucha contra la corrupción, sobre todo en el ámbito de transparencia en la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, cree que aún hay mejoras en otros aspectos como, por ejemplo, "en la legislación para proteger a los denunciantes por corrupción".

En este caso, explica Camisón, "la Comisión Europea llama la atención a España de forma explícita sobre la corrupción", lo que "es inusual en estos informes, puesto que es una valoración semestral cuyo objetivo es fiscalizar el sistema económico".

De nuevo, la Comisión aconseja directrices para conseguir una lucha contra la corrupción más eficaz; pero en ningún caso establece ningún ranking de qué partidos o qué países presentan un mayor índice de corrupción.

Es cierto que el PP está imputado como persona jurídica en España. Desde Podemos sostienen también la afirmación de que “es el más corrupto de Europa” en que no hay constancia de que otro partido europeo esté en la misma situación. Y sí lo hay: el equipo del programa ha hablado con todas las embajadas de los países europeos y existen, al menos, dos partidos más imputados como persona jurídica en Europa: en Estonia y en Croacia. En ambos países gobiernan dichos partidos, en Estonia en un tripartito y en Croacia en una coalición.

Partidos Imputados en Europa | embajadas/ elaboración propia

Por lo tanto, desde el equipo del programa podemos concluir que no existen datos que avalen o desmientan la afirmación de los dirigentes de Podemos "el PP es el partido más corrupto de Europa". Existen barómetros de la percepción de la corrupción en los distintos países basados en encuestas, pero no datos oficiales que elaboren un ranking de qué partidos son los más corruptos dentro de Europa. La de Podemos es una afirmación que NO SE PUEDE COMPROBAR.