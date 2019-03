Mariano Rajoy: “Hay más trabajo que nunca en la historia de la Comunidad de Madrid”

Javier Guzmán | @javierguro

El presidente ha defendido la gestión de Cristina Cifuentes en el Gobierno autonómico madrileño y ha afirmado lo siguiente: “Según los datos de empleo de abril, estamos en la cifra más alta de afiliados en la Seguridad de Social en Madrid de la historia, eso es muy importante, porque quiere decir que hay más trabajo que nunca en la historia de la Comunidad de Madrid”

El mes de abril ha cerrado con 3.106.118 afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, la cifra más alta de la serie histórica de la región, así que el dato que da el presidente del Gobierno es correcto. No obstante, su concusión merece una puntualización, ya que otros datos del mercado laboral madrileño no son de récord. El primer trimestre de 2018 ha cerrado con 2.948.900 ocupados, una cifra que no ha superado el dato del primer trimestre de años anteriores. Entre 2006 y 2010 la cifra es superior, siendo la más alta en 2008 con 3.126.000 ocupados. Tampoco la tasa de paro madrileña está en mínimos. El primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo era de 13,40%, una cifra superior que la dada en el mismo período entre los años 2002 y 2009. El dato más bajo fue el del primer trimestre de 2006, con un 5,87%.

¿Qué diferencia hay entre las afiliaciones, los ocupados y la tasa de paro?

Según explican fuentes del Ministerio de Empleo, la afiliación a la Seguridad Social es un registro administrativo donde se inscriben todos los trabajadores que tienen un contrato laboral o se dan de alta como autónomos. No obstante, este índice mide las personas que están en situación de alta laboral, no tanto el número de personas ocupadas que hay. Los ocupados y la tasa de paro se miden en la Encuesta de Población Activa del INE. Esta encuesta es altamente fiable, aunque no mide si las personas están dadas de alta o no en la Seguridad Social. Por ejemplo, cuando una persona es preguntada puede decir que sí trabaja, pero no estar dada de alta.

El Ministerio de Empleo apunta que la EPA es el índice de referencia más completo, ya que tiene en cuenta muchas más variables para medir el mercado laboral, su comportamiento y su evolución. Por ejemplo, es más fiable para medir el pluriempleo, ya que una persona puede tener más de una afiliación a la Seguridad Social. Según la EPA, no se observa que en la Comunidad de Madrid “haya más trabajo que en toda su historia” como afirma el presidente Rajoy. Por lo tanto, es una afirmación ENGAÑOSA.