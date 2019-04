Mariano Rajoy: “El 63% del gasto público total es gasto social”

Rajoy usaba datos que hacían referencia no sólo al Estado sino al conjunto de las Administraciones Públicas, CC.AA y Ayuntamientos que él no gestiona. Es más, si mirábamos el gasto presupuestado por el Estado en este tipo de partidas, Educación, Sanidad y actuaciones de protección social en los Presupuestos generales del Estado, el porcentaje era del 53,5% y no del 63%.

En esta ocasión, Rajoy ha centrado más el tiro. Según los datos de la Intervención General del Estado, lo que el conjunto de las Administraciones Públicas emplea en pensiones, desempleo, sanidad, educación y otros gastos sociales explica más del 60% de la inversión total. Exactamente lo que él decía.

Si miramos los datos del siguiente gráfico vemos cómo han evolucionado estas partidas en millones de euros en los últimos años.

Elaboración propia | El Objetivo

En 2016, según las previsiones de Ministerio de Hacienda, “el peso de estos gastos aumentaría hasta el 63,4%” nos cuentan desde el propio Ejecutivo.

Así que, podemos decir que en este caso Mariano Rajoy dice la VERDAD.