Los créditos de Caja Madrid a partidos políticos que Rato ha negado en el Congreso

Inés Calderón / @ines_calderon

En su respuesta a la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ester Capella, el expresidente de la entidad financiera rescatada ha asegurado que la relación entre entidades financieras y los partidos políticos era cosa de “otros”, que luego condonaban estas deudas, no de la entidad que él presidió, Caja Madrid, desde enero de 2010 hasta junio de ese mismo año. “Caja Madrid no prestaba a los partidos”, ha señalado textualmente. Podía hacer créditos equivocados, o no, pero no prestaba dinero a partidos.

En junio, Rodrigo Rato pasó a ser presidente de Bankia, la entidad de la que formó parte Caja Madrid tras su fusión con Bancaja, Caja Madrid, Caja Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja.

Las memorias de Caja Madrid de aquella época desmienten la versión de Rato. Por ejemplo, el informe de gobierno corporativo de 2010, el año en el que accedió a la presidencia de Caja Madrid, muestra la concesión de dos créditos al PSOE (por valor de 693.500 euros) e Izquierda Unida (de 2,02 millones de euros).

Informe de Gobierno corporativo | Caja Madrid

Además, la entidad no sólo financiaba a partidos, sino también a otras instituciones públicas. El mismo informe reconoce líneas de crédito con hasta 16 instituciones públicas. Es decir, la afirmación de Rodrigo Rato es FALSA.