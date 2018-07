González Pons acusa a Macron de presentarse sin partido ni programa

EL PROGRAMA ELECTORAL DEL CANDIDATO CENTRISTA FRANCÉS

El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, arremetió la semana pasada contra el candidato centrista francés, Emmanuel Macron, por, según el, no tener ni partido político ni programa electoral: "Macron no tiene partido, no tiene programa. Es un candidato que ha dicho unas cosas y ha dicho otras", dijo en una entrevista en TVE.