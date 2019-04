Dolors Montserrat, al PSOE: “Cuando ustedes gobernaron dejaron tres millones y medio de personas en la pobreza”

Sesión de control al Gobierno en el Congreso y pregunta para la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La diputada del PSOE Mª Soledad Pérez Domínguez se interesaba por las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para reducir la pobreza, a lo que Dolors Montserrat respondía sacando pecho de las mejoras en las cifras de empleo porque, a su juicio, “la mejor manera de luchar contra la pobreza es generar oportunidades”. Pero el enfrentamiento fue más allá y la titular de Sanidad reprochó a Pérez Domínguez la herencia que recibió el PP del anterior Ejecutivo socialista: “Cuando ustedes gobernaron dejaron tres millones y medio de personas en la pobreza”, insistía. Según la tasa de riesgo de pobreza que elabora el INE, en 2012 —último dato atribuible a la gestión del gobierno socialista— ésta se situaba en un 20,8%, lo que supone unos 9,81 millones de personas en riesgo de pobreza, bastantes más de las que indicaba la ministra. Sin embargo, no solo yerra Montserrat en el dato. Durante la gestión socialista, esta tasa se eleva del 20,1% de 2004 (8,58 millones de personas) al 20,8% de 2012 (9,81 millones), pero olvida mencionar la ministra que el repunte más alto se experimenta durante la legislatura de Mariano Rajoy: pasa al 22,1% en 2015 (10,33 millones de personas). Incluso el dato más alto registrado corresponde a 2014, también durante el gobierno popular: un 22,2%.

Para medir la pobreza existe también el índice AROPE (del inglés, at risk of poverty or social exclusion), que tiene en cuenta tres variables: además de la población en riesgo de pobreza, añade la situación laboral de los hogares y los índices de carencia material severa. Si nos fijamos en este dato, la segunda legislatura socialista invierte la tendencia mantenida y se inicia un aumento de la población en situación de pobreza, pero de nuevo la llegada del PP al gobierno, lejos de invertir esta tendencia, supone el mayor repunte de personas en situación de pobreza.

Por último, es posible separar la tasa de riesgo de pobreza en dos componentes: personas pobres y personas en pobreza extrema. Con este dato tampoco sale bien parado el Gobierno del Partido Popular: mientras que en 2012 un 6,2% de personas sufrían pobreza extrema frente al 14,6% de personas pobres, en 2015 la pobreza extrema se sitúa en un 7,6% y las personas pobres, en un 14,5%. Por tanto, es en los niveles de pobreza extrema donde se ha producido el mayor repunte, y donde además continúa la tendencia alcista.

Así, las declaraciones de Dolors Montserrat en las que reprocha al PSOE haber dejado “tres millones y medio de personas en la pobreza” son FALSAS, no solo por el erróneo dato, sino porque olvida mencionar que durante su gobierno ha aumentado la cifra.

