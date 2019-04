Albert Rivera: "Somos los campeones de Europa en fracaso escolar"

Albert Rivera ha aprovechado su turno de réplica a Mariano Rajoy para criticar la política educativa y laboral del Gobierno: “España ha estado siempre a la cabeza del desempleo en Europa. Pero también en Educación, señor Rajoy. Somos los campeones de Europa en fracaso escolar. No se puede ir a Versalles para decir que somos los de la Champions, y tener los peores datos de educación y los peores datos de desempleo”.

Nos centramos en lo referido a Educación. Este argumento, con idénticas palabras, se lo escuchamos al líder del partido naranja en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Aquí verificamos la misma afirmación y vimos que no era cierto. Rivera confunde dos conceptos: “fracaso escolar” y “abandono educativo temprano”.

La tasa de fracaso escolar es un concepto amplio que, por un lado, indica el porcentaje de personas que no han obtenido un título oficial después de su periplo por las instituciones de enseñanza; pero también llevan implícito un fallo de las mismas al no conseguir sus objetivos de instruir al alumno. En los últimos años la cifra total de personas con una titulación inferior a primaria ha mejorado en nuestro país, ya que cada vez se alcanzan cotas más altas de escolarización, y nuestro sistema educativo es más eficiente. Pero todavía arrastramos con los atrasos que caracterizaron nuestro modelo educacional de principios y mediados de siglo XX. A pesar de ello, no somos el peor país europeo en este sentido como decía Albert Rivera.

Ránking tasa de fracaso escolar de la UE | El Objetivo

Si hablamos de la tasa de abandono escolar temprano nos referimos a todos aquellos alumnos que, una vez finalizada la etapa de enseñanza obligatoria, deciden no seguir estudiando para acceder a un título superior. De nuevo, vemos cómo España tiene una tasa vergonzosa al respecto; pero no somos los primeros y el dato ha mejorado en los últimos años.

Tasa de abandono escolar temprano en la UE | El Objetivo

Por tanto, podemos decir que Albert Rivera vuelve a repetir algo que es falso. No “somos los campeones de Europa en fracaso escolar” ni tampoco en abandono educativo temprano.