Pilar Pla: "Los ciudadanos podemos cambiar el mundo, sólo necesitamos unirnos"

Pilar es madre de un niño, Luis, con una de las denominadas enfermedades raras. Su compañía de seguros, sin previo aviso, decidió prescindir del servicio de atención temprana, porque ellos consideraban que su hijo no iba a progresar nada más. "Si no hubiera sido por las firmas, no hubiera podido seguir adelante en el camino. La gente es la que tiene el poder, y change.org me ayudó a que mi hijo tenga el derecho a progresar como cualquier hijo".