“Hay españoles que han muerto en la cárcel por falta de atención médica”

Jalis y Alejandra han recorrido varios países de América Latina para descubrir las condiciones en las que se encuentran los españoles presos. El reportero de 'Encarcelados' destaca que se han encontrado "casos en los que se refleja muy de cerca el sufrimiento de los españoles en cuanto a violencia hacia ellos, y otros casos muy diferentes, que no vamos a decir que son muy esperanzadores, pero en los que se reflejan todas las situaciones".

Los dos han sido testigos de las lamentables condiciones en las que se encuentran la mayoría de ellos. "Hemos grabado en distintos tipos de cárceles, hay unas que parecen barrios, donde están todos hacinados, donde no tienen dónde dormir y que tienen que pagar por todo; y luego están las cárceles modelo, o de máxima seguridad, pero que nos hemos dado cuenta de que de modelo no tienen nada. En una que vimos en Perú, la droga es lo que mueve la penitenciaría, y la corrupción que provoca la droga", señala Alejandra. En estos centros, destacan las violaciones de los derechos humanos más elementales.

El 99% de los españoles presos en América Latina lo están por temas de droga. Cinco kilogramos de cocaína la llevaron a una cárcel de Bolivia donde lleva cinco años. Tras la emisión del programa que mostró su caso, la sociedad española ha comenzado a movilizarse para que la traigan a España y pueda vivir en mejores condiciones.

"Es una fantástica noticia", afirma Jalis. "Hay que dar las gracias a la plataforma 'Change.org' porque fueron los primeros que se pusieron a movilizar ciudadanos para traer a Lola a España. Nuestra labor es mostrar en qué condiciones está Lola, mostrar que es una persona que está enferma, en un país extranjero en condiciones infrahumanas, y surge de los ciudadanos traerla a España. Si se consigue, algo bueno habremos hecho".

Entre las condiciones de las que hablan, destacan la falta de asistencia sanitaria en muchas cárceles. "En casi todas las cárceles que hemos visitado hay algún español que está enfermo, o en una situación que no tiene medicamentos. Hay en muchas penitenciarías en las que no hay médico, de hecho, hay españoles que nos han contado que otros españoles han muerto dentro de las cárceles por no tener atención médica", apunta Alejandra.

En su experiencia, se han encontrado también con que los presos padecen una falta de información "absoluta". "Lo que hemos detectado en los países que hemos visitado es el desconocimiento absoluto que tienen los presos españoles. Creo que hace falta acercarse a ellos, darles un abogado, desburocratizar un poco todo y que se acerque una persona a informarles. Haría falta una labor de asesoramiento", afirma Jalis.

"Están desinformados, muchas veces no tienen ni idea sobre su caso, no tienen abogado, en muchos casos el cónsul va a visitarles, les da el dinero que les corresponde, pero no se ocupan de sus procesos", termina Alejandra.