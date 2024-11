El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado en El Objetivo cómo se está desarrollando el paso de la DANA por el litoral mediterráneo. Un evento excepcional, como él mismo ha destacado: "Cumplo 56 años pasado mañana y, efectivamente, no recuerdo haber vivido episodios climáticos de estas características". "Es verdad que ha habido gotas frías en España; episodios de lluvias intensas, inundaciones, incluso víctimas. Pero tal nivel de lluvia durante 15 días en puntos tan distantes de nuestra geografía de manera simultánea yo no lo recuerdo", ha añadido.

Esta afección a toda la costa este de España, incluso a puntos de Castilla-La Mancha, confirma "lo que los científicos vienen avisando", según ha precisado el ministro: "La temperatura del mar Mediterráneo ha subido por encima de lo que ha sido deseable y, sobre todo, el mar en esta época se convierte en una especie de bomba de relojería, que nos envía mucha energía y mucha evaporación de agua y eso se transforma en episodios climáticos muy extremos".

Sobre si desde el Gobierno tiene cierto temor por lo que pueda deparar este segundo episodio de la DANA, el ministro ha sido tajante: "Miedo no, hay incertidumbre porque parece que la DANA no termina. Aunque parece que este segundo episodio pudiera remitir el sábado. Pero tampoco tenemos la certeza de que no se pueda producir dentro de una semana o dentro de dos".

En lo que se refiere a esta última hipótesis, Puente ha querido explicar que "después de estos episodios vuelve el buen tiempo, la temperatura, sobre todo en la costa mediterránea, siegue siendo alta y parece que son episodios que se retroalimentan y que se reproducen periódicamente".

"No le oculto mi preocupación porque los daños que se han producido son muy graves y esto, desde luego, no ayuda en nada a afianzar las reparaciones que se están produciendo. Estamos deseando que llegue mañana para ver cómo ha afectado esto a las obras que se han hecho", ha subrayado. El titular de la catera de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido su intervención aseverando que "es un momento muy preocupante", por lo que está "en absoluta alerta".