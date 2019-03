El Objetivo de Ana Pastor, invitado en el Congreso Internacional de Fact-Checking

El Objetivo de Ana Pastor de laSexta participa en el Global Fact-Checking Summit, siendo en el único medio español entre los 50 invitados a este congreso, que se celebra del 22 al 24 de julio en la City University of London. Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Argentina o Sudáfrica son algunos de los países que han sido invitados a este encuentro, en el que se analizarán las técnicas empleadas para distinguir las verdades y mentiras de los políticos basándose en el periodismo de datos.

Dos periodistas del equipo de Ana Pastor, pionero del fact-checking en España con su prueba de verificación, mostrarán durante el Congreso Internacional algunos ejemplos de los emitidos en el programa El Objetivo.

Además el programa, que nació en junio de 2013 y viene de cerrar temporada el 5 de julio de 2015 con un especial sobre Grecia que anotó un 12,2% de audiencia, ha sido invitado a participar en una mesa especial sobre innovación periodística en el marco de este Congreso.

El Congreso Internacional se celebra anualmente, está organizado por la City University London y apoyado por empresas y organizaciones como Google, the Ford Foundation y the National Endowment for Democracy.