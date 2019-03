Zapatero: "Sabía que Rubalcaba era la persona con más respaldo en el PSOE"

EL EXPRESIDENTE DIO SU RESPALDO AL ACTUAL LÍDER SOCIALISTA

Ana Pastor entrevistó en el décimo programa de 'El Objetivo' a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien confesó que para acceder a su actual cargo fue convencido por Zapatero. "Me costó varias conversaciones y varios cafés", explica el expresidente. "Cuando yo le propuse, antes de que se hiciera público que yo no iba a volver a ser candidato a la Presidencia del Gobierno y que entendía que debía ser él, no sólo porque yo lo pensaba, que lo pensaba, sino porque sabía muy bien que en el PSOE iba a tener más respaldo para la candidatura a la Presidencia del Gobierno, hubo una conversación latente durante cerca de un año", revela Zapatero.