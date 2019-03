Wert: "No es cierto que se haya reducido el número de profesores"

Los recortes en Educación afectan a todos los sectores del sector o, según el ministro, para casi todos: "La gente dice que ha desaparecido un número importante de profesores y no es cierto, la disminución de profesores ha sido muy pequeña. El ratio de alumno-profesor de España sigue estando por debajo de la media de la OCDE. Hay unos pocos profesores menos".

Wert justifica la subida de tasas universitarias: "No es educación obligatoria"

"El dato más objetivo probablemente es respecto al curso anterior a la adopción del real decreto ley por el que se aumentaba el ratio de aula, la reducción en el número de profesores en la enseñanza no universitaria se cifra entre 12.000 y 18.000 profesores menos de 680.000 profesores".

"A todo el mundo le gustaría tener más recursos pero en una situación como la que vivimos de lo que se trata es no de pedir un imposible, como tener más recursos, sino optimizar los recursos que hay. Una de las cosas importantes a ese respecto es hacer el mejor uso posible de las tecnologías de la comunicación y la información. Mejorar de metodología de la enseñanza y, liberando de tareas rutinarias a algunos profesores, será posible dedicar más tiempo a refuerzos y ayudas que realizan esos profesores".

Uno de los recortes más polémicos en Educación ha sido la subida de tasas universitarias. Tampoco elude esta cuestión el ministro de Educación, que antaño se pronunció en los siguientes términos: "La familia que no tiene recursos, evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos qué quiere decir, que no se quieren dedicar a eso en detrimento de otras posiblidades de usar los recursos". Wert matiza estas palabras y opina que es evidente que no se entiende muy bien. Sin embargo, a continuación justifica la subida con esta reflexión: "Estamos hablando de la educación universitaria, esta educación no forma parte de la educación obligatoria y la educación universitaria no es gratuita".