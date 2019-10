El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre explica cuáles serían "las diferencias insalvables" que mantendría si se diese la situación de tener que pactar con Vox. ¿Qué condiciones no aceptaría?, le pregunta Belén Peralta, una joven madrileña.

La primera diferencia que señala Casado tiene que ver con las autonomías: "Habrá que mejorar, pero no poner patas arriba", explica.

También hace referencia a la cuestión de la violencia de género. "En Andalucía, nuestro candidato Juanma Moreno fue muy exigente en las políticas de violencia de género. Vox decía que había que dar ayudas a la violencia intrafamiliar, doméstica. No estamos en contra, pero eso tiene que ser compatible con las ayudas contra la violencia de género, porque no tiene que ver", explica el 'popular'.

Y añade: "La mujer puede sufrir violencia en su entorno laboral, por la calle, en su domicilio, con el agravante de la relación sentimental que pueda mantener con su expareja o con el bárbaro que la esté maltratando".

En temas de inmigración, Casado señala que "también hubo consenso". "Ellos decían que cualquier persona que delinca no puede recibir ayudas públicas y puede ser incluso expulsado del país y nosotros le dijimos que eso ya opera, no solo en España, sino en la mayoría de países europeos, por lo que no hacía falta cambiar nada", defiende el político.