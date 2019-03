Rovira explica su pique con Aguirre en Twitter: "Me dio una explicación con matices y me doró la píldora un poquito"

AGUIRRE HIZO UN DISCURSO SOBRE ANTITAURINOS Y ANTIESPAÑOLES

Dani Rovira y Esperanza Aguirre fueron protagonistas de un pique en las redes sociales a propósito de un discurso sobre los antitaurinos. La presidenta del PP en Madrid afirmaba que lo peor de quienes están en contra del toreo es que son antiespañoles, algo que al actor malagueño no le sentó demasiado bien. "A mí no me gusta que se haga eso con los toros y según esta señora yo no siento nada por España, ¿va decir esta señora lo que yo siento por España?" Tras la famosa 'enganchada', Rovira cuenta que Aguirre le dio matices "como hacen los políticos" y después le "doró la píldora un poquito".