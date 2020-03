Una de las dudas más frecuentes en España sobre el avance del coronavirus a nivel mundial está relacionada con los síntomas del mismo: ¿podemos estar contagiados por este agente infeccioso y aún así no saberlo? Porque nos encontremos bien o porque lo relacionamos con un resfriado común.

A esta pregunta de Ana Pastor ha respondido el director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, en El Objetivo: "Al principio de esta epidemia se detectaban fundamentalmente los casos graves. Es lo que sucede siempre con las nuevas enfermedades. Cuando un caso es banal se hacen pocas pruebas", ha comenzado explicando Simón.

"A medida que ha ido avanzando el tiempo y hemos tenido más casos hemos sabido que hay casos leves, pero sobre todo hemos sabido que hay casos asintomáticos", ha destacado el director del CCAES, que ha añadido: "En general, no son la mayoría".

Simón ha ejemplificado esta posibilidad con un caso: "Tenemos un ejemplo asociado a un barco que estuvo anclado en un puerto de Japón. Allí, según los datos que nos comunicó la OMS, casi la mitad de los casos que se notificaron (cerca de 700) no tenían síntomas. Pero lo importante es que, además de no tenerlos, parece ser que no estuvieron involucrados en ninguna transmisión del virus".

Según Simón, este hecho reafirma a las autoridades sanitarias en que las personas asintomáticas no es que no puedan transmitir el coronavirus, pero si lo hacen, sucede en situaciones muy esporádicas y con poca probabilidad.