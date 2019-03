Patxi López: "Hemos conseguido acabar con ETA sin haberles concedido nada"

Anba Pastor pregunta al secretario general del PSOE en Euskadi que siente al ver la famosa fotografía de Durango, y Patxi López se muestra tajante: "Repugna ver a terroristas que tienen 300 asesinatos detrás, algunos de los cuales ni siquiera se han arrepentido de lo que hicieron".

Sin embargo, el exlehendakari prefiere ver el lado positivo de la reunión de expresos etarras. "Ver a estos terroristas diciendo que tienen que asumir la legalidad de este país. Sabiendo que no va a haber amnistías, que no va a haber concesiones graciosas, sino que lo único que va a haber es el respeto de la legalidad y el recorrido que la legalidad marca para cada uno de los presos de España".

ETA aún no se ha disuelto y su último comunicado no aporta ninguna novedad, reafirma su intención de abandonar la violencia pero no dice que vayan a dejar las armas y no pide perdón. Eso no ocurrió en Durango y hay quien lo interpreta como una afrenta al Estado de Derecho. "No voy a devaluar nunca la gran victoria de la democracia. Hemos conseguido acabar con ETA sin haberles concedido absolutamente nada".

"¿Dónde está en la legalidad que tengan que pedir perdón"

La banda terrorista no ha pedido perdón a las víctimas y el secretario general del PSOE en Euskadi se pregunta, "¿dónde está en la legalidad que tengan que pedir perdón? Está en la ética pero son dos cosas diferentes".

"A partir de hoy tenemos que ser absolutamente firmes en la exigencia de la disolución de ETA y firmes en la exigencia de la solución de las normas y de los principios de la democracia, entre los que efectivamente tienen que estar la asunción de lo que ha hecho cada uno en este país", reflexiona el político vasco.

"Lo que tiene que suceder es que ETA desaparezca definitivamente de nuestra vida, no de nuestra historia porque ésta hay que escribirla tal y como fue, con memoria", culmina Patxo López.