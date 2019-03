Padre Ángel: "Antes la pobreza infantil era no tener libros, ahora es no comer"

El discurso oficial de los últimos meses dice que hay cifras macroeconómicas que indican que estamos saliendo de la crisis, sin embargo, las organizaciones que tratan con las clases más pobres, afirman todo lo contrario. Marta Arias, de Unicef, y el padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, pertenecen a este último grupo.

El Objetivo se centra en el problema de la creciente pobreza infantil que se genera a partir de la crisis, un problema que para Marta Arias no se origina a partir de la recesión. "Nosotros empezamos a trabajar en ello hace seis años porque ya había estadísticas que hablaban de una pobreza infantil de entorno al 24%. Teníamos un problema antes de la crisis y con esta se está agravando".

"Teníamos un problema antes de la crisis y con esta se está agravando"

Una de las mayores polémicas sobre los indicadores de pobreza infantil surgió a partir de unas declaraciones de Cristóbal Montoro cuestionando el informe de Cáritas. El padre Ángel fue y es especialmente beligerante con el titular de Hacienda. "Los políticos a veces creen que las ONG somos adversarios u opositores. Somos colaboradores y a veces sustitutos. Yo le dije a Montoro que viniera un comedor o a un banco solidario. No me ha contestado todavía, espero que venga algún día", explica el religioso.

El padre Ángel afirma con tristeza que los niños de los comedores no son actores, "son de carne y hueso y no están para hacer una película. Nosotros vemos esa otra cara de la sociedad en la que la familia aguanta todo esto. Antes la pobreza infantil era no tener libros, ahora es no comer. La pobreza infantil es faltar algo pero lo que no falta en nuestro país es solidaridad".

"Le dije a Montoro que viniera a un comedor social. No ha contestado"

La pobreza en países desarrollados es muy diferente a la que viven en lugares más desfavorecidos, pero igualmente es un drama. "No es comparable la pobreza en África con la pobreza en España, pero no debemos dejar de prestar atención. La pobreza infantil es tener falta de oportunidades y lo que ocurre con los niños es que tiene unas implicaciones que se queda ahí para un futuro", explica Marta Arias.

El padre Ángel insiste en la fuerza de las familias, aunque no sean el modelo canónico tradicional, para hacer frente a una lacra infantil que puede tener importantes repercusiones físicas y psicológicas para los niños que la sufren. "Esta gente es la que está sacando el paías adelante".