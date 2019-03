Pablo Iglesias: "Hay que explicarle a los bancos que lo importante es que una familia no duerma en un cajero"

Pablo Iglesias ha pasado de ser un tertuliano muy conocido a ser el político que podría cambiar la tendencia bipartidista del país. El líder de Podemos es consicente de la importancia que tiene la pequeña pantalla en su campaña elecotral y así lo evidencia en 'El Objetivo'. "El trabajo que nosotros hicimos en la universidad cuando empezamos en La Tuerka y empezábamos a entender lo que significan la batalla de las ideas que tiene en la televisión su terreno principal, de alguna manera estábamos tratando de decir qué es lo que se puede hacer para cambiar las cosas políticamente", afirma.

En la votación para elegir al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias obtuvo menos del 50% de los votos, menos de la mitad de los que estaban inscritos. El político madrileño considera que "es una cantidad muy alta teniendo en cuenta que la inscripción en Podemos es muy sencilla que cualquiera puede hacer en cualquier momento".

Votar era igual de sencillo, pero para Iglesias es reseñable que hayan votado más de 50.000 personas en este proceso "donde además es cierto que algunos compañeros con ideas diferentes sobre lo que debía ser Podemos no han querido disputar ni la secretaria general ni el equipo de dirección".

"La ley afirma que no pueden desahuciar a una familia sin alternativa habitacional"

Entrando en ideas políticas y dejando de lado el organigrama, Pablo Iglesias responde a las cuestiones sobre su programa al frente de un hipotético Gobierno. ¿Cuál sería la primera medida de Pablo Iglesias como presidente del Gobierno en el primer Consejo de Ministros? "Lo he dicho ya, hay una deuda fundamental con este país y es acabar con los desahucios. Además es algo sencillísimo porque es aplicar el Derecho Europeo. La segunda medida sería hacer una ley para acabar con las puertas giratorias".

Para acabar con los desahucios, el líder de Podemos afirma que "lo único que habría que hacer es cumplir la ley. No se puede ejecutar un desahucio en España si un juez no lo autoriza, y hay una ley que afirma que no pueden desahuciar a una familia sin alternativa habitacional".