Noelia Vera llama al diálogo en Cataluña: "Menos dramas con el relator que aquí se trata de hablar"

"Menos dramas con el relator que aquí se trata de dialogar. ¿Por qué no les interesa a PP, Ciudadanos y Vox que haya diálogo? Porque en el momento que haya diálogo y el conflicto se desescale no hay votos que sacar", ha sentenciado Vera.

"Creo que el PP, Cs y Vox se están alimentando de hacer políticas de odio que no nos interesan a ninguno y que los partidos independentistas no tenéis mayoría y eso lo tenéis que asumir y por tanto no podéis negociar en cuestión de máximos", ha comentado la diputada de Unidos Podemos.

El ataque de Lorena Roldán al PSOE: "Estáis comprando los mantras separatistas uno a uno"

Lorena Roldán, diputada de Ciudadanos, habla en El Objetivo sobre las negociaciones entre PSOE e independentistas catalanes.

La petición de Tardà al Gobierno para apoyar los Presupuestos: "Un marco de diálogo y negociación"

Joan Tardà asegura que el diálogo con el Gobierno sobre la independencia de Cataluña que "podría tardar meses".