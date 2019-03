Neny: “Los hospitales públicos mandan a los pacientes a la farmacia social”

DENTISTA VOLUNTARIA DE UNA KIFA

En la región de Ática, la más poblada de Grecia, existen 18 clínicas sociales conocidas con ‘kifas’. Hasta allí se desplaza Ana Pastor para entrevistar a Neny Nikolaou, una dentista voluntaria que le cuenta que es un centro al que acuden aquellas personas que no pueden acudir a la sanidad pública por los recortes. La clínica tiene una farmacia abastecida con donaciones para dar medicación a la gente que no puede pagarla. Y es que los hospitales públicos tiene un presupuesto cerrado que no quieren exceder por lo que hacen recetas para que la gente acuda a la farmacia social.