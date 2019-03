"Es muy extraño que no saltara el error de Hacienda sobre la infanta cuando hizo su declaración"

"Cuando el juez pide esa información hay una serie de funcionarios que están asignados a ese auxilio judicial. En este caso son unos datos que están en la base de la Agencia Tributaria, que han salido de la base y se le han remitido al juez, parece ser que sin verificación y con una serie de errores difícil de explicar por su concatenación. En la base de datos a veces se produce un error pero lo extraño es que no sea uno ni dos, sean cuatro o trece errores. Más extraño aún es que en la base de datos no haya saltado este error y se haya depurado", explica Cruzado.

En este punto surge una duda, ¿es Hacienda quien se pone en contacto con los registradores y notarios para saber quién ha vendido esas propiedades que supuestamente eran de la infanta? "La información fluye y tanto los notarios como los registradores tienen distintas vías para que esa propia información llegue a Hacienda y se integre en la base de datos de la Agencia Tributaria", explica el técnico de Hacienda.

"Si es un error se detecta de forma inmediata"

Sobre un posible fallo en la informática de la agencia, Cruzado admite que es muy difícil que el problema fuera de la base de datos: "El sistema informático de la Agencia Tributaria es muy potente, quizás el ordenador más potente que hay en España en este momento y desde luego las cautelas y las medidas de seguridad que tiene son tremendas. Todas las entradas dejan rastro y, desde luego, si esto sale el viernes de la semana pasada, ese mismo día la auditoría interna de la Agencia Tributaria podría haber detectado dónde está el error, quién lo ha cometido y cómo lo ha cometido".

"Si es un error se detecta inmediatamente porque la base de datos deja rastro de quién entra y cómo lo hace. No obstante, además de este error habría un segundo error, y es que no haya saltado este error porque la declaración de la renta de la infanta se cruza con este error, esto es lo que le ocurre a cualquier ciudadano", explica el técnico, que además observa un rasgo diferenciador para detectar el error: "Tanto el DNI, como el nombre o los apellidos de la infanta alertan más de cualquier error. Al propio ministro de Justicia veíamos hace unos días que decía que era un error sin precedentes en la Agencia Tributaria".

"Montoro debería disculparse con todos los ciudadanos"

En los medios se han leído diferentes hipótesis sobre este error, algunas de ellas hablan de blanqueo: "Se ha manejado una hipótesis que habla de banqueo de dinero y alguna otra, el ministro dice que no hay que ver fantasmas volando pero la falta de información hace que estas hipótesis puedan cobrar fuerza. Lo cierto es que nosotros no tenemos ningún dato para asegurar que estamos en presencia de una o de otra. Me gustaría destacar que estos errores se producen en una diligencia instruida por el juez".

"Montoro no sólo debería disculparse con la infanta, también debería hacerlo con todos los ciudadanos porque la Agencia Tributaria está en entredicho con estas actuaciones y sobre todo con esta falta de explicación".