Margarita Robles, ministra de Defensa, ha concretado en El Objetivo que "no tiene por qué haber un calendario con fechas exactas" que marquen el desconfinamiento en nuestro país. Así, ha explicado que la desescalada dependerá de una serie de marcadores, "de criterios". "No es lo mismo en un sitio que sea el campo, que en determinadas ciudades", puntualiza.

Los criterios que más importan a la hora de ir levantando el estado de alarma tienen que ver con la capacidad de respuesta sanitaria que pueda dar cada territorio: "la posibilidad de doblar las UCI, o que la asistencia primaria tenga los medios necesarios", indica.

En este sentido, ha pedido prudencia: "Tenemos que ser muy prudentes. No hay por qué ir corriendo en cuanto a las fechas Lo importante es que se sepa en cada territorio y lugar cuáles son esas disponibilidades sanitaria, para que con los criterios que marca el Gobierno de manera asimétrica se puedan abordar las medidas".

La ministra ha indicado que el lunes tendrá lugar una reunión con representantes de las comunidades autónomas para abordar la desescalada en la que se acabara de elaborar la propuesta que se debatirá en el Consejo de Ministros del martes. "Ya se han ido valorando las medidas, pero hasta que no haya acuerdo en el Consejo no se puede adelantar".

Durante la entrevista, la ministra de Defensa ha defendido que todavía estamos en "un paso pequeño", como es la salida de los menores de 14, y no una "gran apertura", para la cual todavía se tienen que analizar los datos.

"No nos podemos permitir un retroceso. Cada día vamos paso a paso, tratando de mejorar; si en la experiencia se viera que las cosas no funcionan, la posibilidad de que hubiera un retroceso se daría", avisa Robles.