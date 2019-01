Manuel Valls: "Hay políticos que van con escolta porque hay una presión del independentismo"

"Si me preguntan si tengo hoy, como político con mi experiencia miedo sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el futuro de la democracia liberal, por supuesto que sí", ha afirmado Manuel Valls.

"Hay un clima en Barcelona de tensión, de violencia. Hay políticos que van con escolta, yo no voy con escolta, yo he ido durante años con escolta porque estaba amenazado por el independentismo, yo no voy con escolta. Pero hay políticos que van con escolta porque hay una presión del independentismo, del separatismo", ha declarado.

"La crisis económica, la gestión de Ada Colau y el separatismo han herido profundamente Barcelona", ha concluido.

Manuel Valls asegura que si no consigue ser alcalde de Barcelona se quedará en la oposición: "El debate que me interesa es el del futuro del país"

La postura de Manuel Valls sobre inmigración: "Hay que integrar cuando se pueda integrar y expulsar cuando se tiene que expulsar"

Manuel Valls, sobre Vox: "Es nacionalpopulismo, es ultraderecha"

Manuel Valls: "Conmigo no habrá jamás una alianza con los populistas de la izquierda o de la derecha"

Manuel Valls: "Desde los 18 años aposté por la izquierda, por la socialdemocracia"

Manuel Valls, sobre la exhumación de Franco: "Yo estoy a favor, pero se tiene que hacer con consenso"

Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona: "Ciudadanos me apoya, no hay condiciones"