Malala, el próximo domingo en El Objetivo: "Los terroristas quisieron asustarme pero me siento más fuerte"

ADELANTO DEL PRÓXIMO PROGRAMA

El Objetivo habla con Malala, que explica cómo vivió el ataque terrorista: "La intención fue pararme o asustarme, pero después de ese día me siento más fuerte". Además, ha destacado que la causa que ha adoptado de intentar que todos los niños vayan a la escuela, no puede detenerse: "Tengo la creencia de que nada va a impedir que siga adelante. Todo el mundo me apoya".