Luis de Guindos, Jordi Sevilla, Luis Garicano y Alberto Garzón debaten sobre economía el domingo en El Objetivo

La campaña electoral ha arrancado y Atresmedia se vuelca en la cobertura de todo cuanto ocurra hasta el decisivo 26J. Entre los actos electorales que marcarán la agenda mediática en estas dos intensas semanas está el debate que el próximo domingo, a partir de las 21:30 horas, conducirá Ana Pastor en laSexta

Objetivo Economía: el debate clave será el primer y único duelo económico a cuatro de la campaña. Los responsables de economía de las cuatro principales formaciones políticas -Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- expondrán y defenderán sus diferenciadas propuestas económicas de cara al 26J.

Por primera vez en ocho años, el ministro de economía ha aceptado debatir con los responsables económicos de los partidos opositores. Luis de Guindos (PP) se enfrentará en este choque dialéctico a Jordi Sevilla, (PSOE), Alberto Garzón (Unidos Podemos) y Luis Garicano (Ciudadanos).

Los temas de un debate clave

“Lo único en lo que se ponen de acuerdo todas las encuestas es que la economía es el asunto que más preocupa. Por eso lo convierte en un debate muy especial”, ha explicado Ana Pastor, moderadora de Objetivo Economía: el debate clave.

Tres bloques en los que se abordará el paro, la política de pensiones, y el déficit y los impuestos. Además, cada uno de los debatientes responderá a una ronda final de preguntas rápidas que complementarán sus explicaciones sobre las propuestas económicas de su partido.

“Hay algunos cambios en los programas electorales de cada partido en relación a temas económicos. También Bruselas ha advertido que, gane quien gane y gobierne quien gobierne, España va a tener que seguir haciendo reformas y recortes. El domingo van a tener que mojarse, van a tener que decir en qué y dónde van a hacer recortes”, ha afirmado Ana Pastor.

Orden de apertura, clausura y posición en plató

Mediante sorteo se ha determinado el orden de las intervenciones de apertura, el de la intervención final y qué posición ocuparán cada uno de los debatientes en el plató.

Así, el azar ha querido que Luis Garicano protagonice la primera intervención del debate. Alberto Garzón le sucederá en segunda posición; Jordi Sevilla será tercero y Luis de Guindos cerrará el turno de intervenciones iniciales.

Orden de intervención inicial | laSexta.com