La solución de una vecina de Palomares tras caer una bomba nuclear en su casa: "Construí una nueva al lado"

EXPUESTOS A LA RADIACTIVIDAD

Una vecina de Palomares afectada por la caída de las bombas nucleares explica en El Objetivo que les dijeron que se fueran: "Me fui cerquita, a casa de mi madre unos días. Me rociaban la casa con agua". A pesar de la peligrosidad y de las pocas medidas de seguridad que adoptaron no creen que haya peligro: "Tengo nueve hijos y se han criado muy bien".