Ana Pastor entrevista a través de una videollamada en El Objetivo a Margarita del Val, quien explica en qué punto se encuentran actualmente las vacunas que podrían terminar con la pandemia. "Ahora mismo se están enfrentando a su caja negra mas difícil", explica la viróloga, que afirma que "no tenemos ni idea de qué va a ocurrir cuando estas personas" que están probando la vacuna "se enfrenten a la infección natural".

Y es que la viróloga e investigadora del CSIC afirma que las vacunas"se han entrenado para batallar", pero todavía les queda "ir a la guerra y ahí pueden ocurrir varias cosas" como que aparezcan "los primeros riesgos de seguridad reales". "El problema es que la vacuna puede hacer que ,en lugar de proteger de la infección natural, la haga más severa", detalla la experta.

Finalmente, en caso de que sean seguras y eficaces, Margarita del Val explica que "serán seguras a corto plazo y en los grupos que se han probado" ya que en los grupos de riesgo, por ejemplo, todavía no se han probado por lo que destaca que "no se puede alegremente empezar a vacunar".

Por todo ello, Del Val afirma que "faltan muchos meses hasta que sepamos cómo de buenas son las vacunas": "Que las dosis estarán para cuando dicen no lo dudo, pero que estén aprobadas para algo que nos ayude al conjunto de la población a decir adiós a las medidas no". "Durante estos nueve meses debemos tener muy claras las medidas", insiste la experta, que resalta que "cada uno tenemos que aplicar un par de medidas más a las de verano", ya que "si no vamos a tener la misma tragedia que en la primera oleada". "Eso ya sería de juzgado de guardia", concluye Del Val.