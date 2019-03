Julia Otero: "Yo quiero ir a votar para decir que no quiero la independencia"

EL OBJETIVO | JULIA OTERO, SOBRE LA CONSULTA CATALANA

La periodista Julia Otero charla con Ana Pastor sobre la actualidad referente a la consulta soberanista convocada el 9 de noviembre por Artur Mas. Otero cree que "hay que votar". En este sentido, señala que no es independentista y que "hay muchísima gente en Cataluña que quiere ir a votar para decir que no". Frente al crecimiento del movimiento a favor de la escisión de Cataluña, la periodista considera que en el resto de España "se está haciendo un mal diagnóstico y no se está percibiendo cuál es el ambiente".