Juan Rosell: “Si un empresario tiene un problema, no tiene que irse al día siguiente”

Gerardo Diaz Ferrán, el antiguo presidente de la CEOE, está en prisión y el actual vicepresidente, Arturo Fernández, ha sido multado por pagar a sus empleados en ‘negro’. Una situación que el propio Rosell reconoce que no ha contribuido a mejorar la imagen de los empresarios. “Tenemos evidencia de que no nos ha facilitado las cosas los problemas con el anterior presidente. No voy a negarlo”.

En cuanto a Arturo Fernández, asegura que “lo que ha habido es una inspección y ha tenido que pagar una multa”. Sobre si Fernández tendría que dimitir por ello, Rosell asegura que la CEOE ha puesto sobre la mesa una serie de instrucciones, un código interno “durísimo”, que solo contempla la dimisión del presidente para estos casos. “Si un empresario tiene un problema, no tiene que irse al día siguiente”, asegura.