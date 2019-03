Juan Luis Sánchez: "Si no renovamos los mecanismos volverá a pasar lo mismo dentro de 20 años"

#OBJETIVOSAQUEO | SUBDIRECTOR DE 'ELDIARIO.ES'

El subdirector de 'eldiario.es', Juan Luis Sánchez, cree que "hay que prevenir" para que no vuelva a ocurrir un escándalo como el de las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid. ¿Cómo? "Con una renovación, no de élites o caras, sino de mecanismos". Si no se hace así, "dentro de 20 años volverá a pasar incluso con la gente que ahora dice que nunca lo haría".