“Si hubiera voluntad política no haría falta esperar a la Ley de Transparencia”

En el anterior programa, ’El Objetivo’ obtuvo el documento del Presupuesto del Congreso al que no tienen acceso los ciudadanos, en el que se detallan los gastos de la institución. El experto en transparencia David Cabo insistió para obtenerlo como un ciudadano más, pero se lo negaron. Es más, en un futuro no cree que se lo den por mucho que insista “No hemos visto una señal de que vaya a cambiar”, comenta.

Muchos periodistas se quejan de la opacidad del Congreso. “Hay muchas partes que son opacas” como lo que se habla en la reunión de la mesa del Congreso, quién visita a quién, quien entra, la información de las agendas, los documentos que acompañan una ley…

Una de las críticas que han hecho desde la sociedad civil a la Ley de Transparencia es que no se incluyan las agendas. “El Congreso dice que se va a autorregular aunque es el Gobierno quien está escribiendo este reglamento”, asegura Cabo.

En otros países sí se publican las agendas de los diputados, qué hacen, con quién se reúnen “estamos retrasados en muchos aspectos”, comenta David. Hasta otoño de 2014 no tendremos Ley de Transparencia y no se garantiza que todo lo que surja en el Congreso se sepa fuera. “Si hubiera voluntad política no haría falta esperar a la ley”.

En el Senado, pidieron la declaración de actividades de Bárcenas que era un documento público cuando era senador. "La respuesta ha sido que hay que pedir una carta motivada y si tenemos suerte podremos tomar notas”, explica el director de la Fundación Civio.