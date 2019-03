De Guindos: "Si hay cambios en el IVA, no afectarán a productos importantes"

"Esta expresión está traducida de la terminología comunitaria. En España nosotros subimos los tipos del IVA en julio del pasado año y eso se va a quedar ahí, no va a haber ninguna modificación. Lo que ocurre después es que tenemos algunos productos que cambian, eso ha ocurrido siempre", explica el ministro.

Ana Pastor pregunta sobre la posibilidad de que suban los impuestos de productos como la carne o el pescado, pero De Guindos rechaza la hipótesis. "Eso no va a ser así. No van a ser productos importantes. De vez en cuando hay ajustes por la normativa comunitaria, pero no va a ser una subida del IVA como la de julio del año pasado”, asegura el político popular. "Son ajustes menores y marginales".

Para zanjar la posible subida del IVA, De Guindos se muestra contundente: "En julio del año pasado le reconozco que el Gobierno subió el IVA. El próximo año no tenga la menor duda de que ese tipo de modificación no se va a producir".

De Guindos dijo hace varios días que había que distribuir los esfuerzos que se están pidiendo a la población, una afirmación que podría afectar directamente a quienes más ganan. El titular de Economía asegura que esto ya se ha hecho: "Este ha sido el único Gobierno que ha limitado el sueldo de los banqueros".