Gabilondo: "Le dije a Pablo Iglesias que eran injustos y no eran precisos con la generación de la Transición, que hizo lo que pudo"

PIDE QUE NOS FIJEMOS EN EL PAPA PARA VER SUS DEMANDAS

Iñaki Gabilondo hace una radiografía de los medios de comunicación actuales y los compara con la etapa de la Transición. "Nuestra coartada mayor es que nosotros no sabíamos nada, vivíamos en el franquismo sin cultura democrática", afirma el periodista, que ve con optimismo el modelo actual porque hoy se dispone de una formación y un conocimiento democrático que antes no se tenía. "Nosotros cometimos el error de jugar juntos en apoyo de una acción que nos parecía importantísima, pero se fueron cerrando las vías de análisis de escrutinio y vigilancia", sentencia Gabilondo, que revela que el día que se encontró con Pablo Iglesias le dijo: "No solo sois injustos al mirar aquello, sino que no sois precisos. Aquella generación hizo lo que pudo y además no sabía nada".