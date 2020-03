Fernando Simón da su punto de vista sobre el peligro que supone que "población que no puede reunirse donde residen se reúnan donde no residen", algo que para él "no tiene sentido" de cara a una posible lucha contra la propagación del coronavirus.

"No se pide controlar los viajes en general, pero cuando hay movimientos de grupos muy grandes de personas juntas que vienen de zonas donde no está permitido que estén juntas... hay que pensarse dos veces si permitimos juntarse a grandes grupos de personas aquí", asegura Simón.

"¿Formas de solucionar esto? No soy del Ministerio de Cultura y Deporte, pero yo diría que deberíamos tener cuidado con los aficionados de las zonas de riesgo del norte de Italia que desean venir a España y deberíamos buscar maneras de que no vinieran", opina.

El Getafe - Inter de Milán, bajo lupa

La preocupación llega en el partido que enfrentará a Getafe e Inter de Milán en Europa League, un partido que supondrá el desplazamiento de cientos de aficionados italianos a la capital de España. En este fin de semana, se han aplazado un total de seis partidos en la Serie A debido al coronavirus.

Simón cree que "no debe haber" controles sanitarios en los aeropuertos, ya que cree que se puede llegar a España desde Italia por múltiples vías.

"El control de fronteras se puede plantear en algunos momentos, pero ahora mismo no ha demostrado una eficacia que nos permita pensar que nos va a ayudar a controlar esto", comenta Fernando Simón en El Objetivo.