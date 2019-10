Benito Martínez es un guardia civil en la reserva de Tarancón, Cuenca, que le ha recordado que calificó de "energúmenos a las personas que violentamente agredieron a una periodista en una manifestación". "¿Qué adjetivo calificativo utilizaría usted para aquellos que alientan el odio de niños a hijos de guardias civiles en Cataluña?", le ha preguntado.

Antes de que el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados respondiera, Benito Martínez, de 57 años, le ha pedido "de padre a padre"que también le contestara si él "está haciendo todo lo posible para que eso se erradique completamente en Cataluña". "Empiezo por el final. Es muy manido y todo el mundo lo dice, pero la respuesta es que sí", ha asegurado.

Así, Rufián ha contado que él se crió en "el fondo de Santa Coloma, en un barrio humilde" y que recuerda que no escuchó "nada que tenía que ver con el catalanismo hasta entre 17 y 19 años". "Yo no tenía ni idea de a lo que se dedicaban los padres de mis compañeros. Con eso no quiere decir que ahora sí importe, pero en casos como el de San Andrés de la Barca algo ha habido que ninguna de las dos partes ha hecho bien", ha manifestado.

"Creo que es de una enorme irresponsabilidad lo que hizo Albert Rivera, que tuiteó la imagen de los ocho profesores acusados de fomentar el odio en San Andrés de la Barca, donde había hijos de guardias civiles. El juez desestimó la causa y dijo que era mentira, pero Albert Rivera nunca ha pedido perdón por eso", ha criticado Gabriel Rufián, añadiendo: "Ahora mismo los incendiarios son otros, no nosotros".

Tras escuchar las declaraciones de Rufián, en las que ha asegurado entender la postura de Benito Martínez y estar de acuerdo con él, el guardia civil en la reserva le ha lanzado un mensaje: "Simplemente le deseo que jamás sienta lo que es que le venga un hijo llorando". "No quiero entrar en detalles, pero le aseguro que lo sé", le ha contestado el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.