Dabiz Muñoz ha sido elegido recientemente el mejor chef del mundo por 'The Best Chef Awards'. "No me siento el mejor cocinero del mundo", confiesa no obstante a Ana Pastor en El Objetivo. "Este es un trabajo que se viene haciendo en 'Marca España' por muchos cocineros que llevan paseando su buen trabajo por el mundo y creo que esto es la consecuencia", sostiene.

"No es solamente algo que haya conseguido yo, ni muchísimo menos", insiste Muñoz, que revela cómo vivió el momento de recibir este reconocimiento. "Empiezo a sudar muchísimo", admite, recordando que incluso sentía "taquicardia", a pesar de que sabía desde unas horas antes que el galardón era para él. Puedes ver su relato completo sobre cómo vivió ese emocionante momento en el vídeo.