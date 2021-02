Cristina Almeida, en calidad de abogada feminista, ha analizado en El Objetivo el borrador de la ley trans que ha suscitado una enorme polémica en el Gobierno y en el debate social, entre el colectivo LGTBI y un sector del feminismo. Almeida ha explicado que, tras leerla, aunque considera que es muy "completa" se dice "sorprendida" por algunos términos.

"Seré histórica, pero, por ejemplo, lo de los binarios o no binarios, tú se lo dices a la mitad de la sociedad y no saben qué es", ha indicado. No obstante, ha señalado que "cualquier ley es susceptible de mejora. El proyecto es una iniciativa hecha con lo más y puede salir con un poco menos", ha indicado. Además, ha recordado que esta ley, como todas las demás, debe de ser debatida en el Parlamento.