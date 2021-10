"¿Es usted un rey que paga impuestos?", le preguntaba la periodista Selina Scott al emérito en 1992, en pleno reinado del monarca, y con una imagen pública impecable en nuestro país.

Juan Carlos I respondía breve antes de desmembrarse en una carcajada: "¡Y cómo!", aseveraba entonces, y la periodista respondía de nuevo: "No me dirá que también intenta no pagar impuestos". La hemeroteca de El Objetivo recuerda cómo respondió a ello el emérito en el vídeo principal de esta noticia.