Dani Martín ha confesado en su entrevista con Ana Pastor para El Objetivo cómo ha sido volver a los escenarios. Y es que el artista frenó su gira por el COVID y la reanudó hace unas semanas. "Llevo un año y medio yendo al psiquiatra y estoy trabajando un montón de cosas que antes me frustraban, y eran todas aquellas que no dependían de mí. Todo eso me causaba una frustración que luego lanzaba a mis seres queridos y hacia la gente que tenía a mi alrededor. Si ese día hacía lluvia, si ese día hacía viento... desde hace un año y medio que estoy trabajando y aprendido a gestionar un montón de cosas me he dado cuenta que todo aquello que no depende de uno no debe hacernos tanto daño", ha aseverado.

Para ello, ha cambiado su rutina antes de subirse a un escenario. Algo que, ha explicado, le ha permitido disfrutar aún más de ello: "Me he dado cuenta de que el deporte es de las cosas que mejor me hacen sentir y mi profesor de boxeo me está acompañando a la gira. Antes de salir, hago 40 minutos de boxeo, caliento la voz y antes de tomarme tres vinos no me tomo ninguno y lo disfruto mucho más. Soy más consciente de lo que está pasando. El otro día fue una sensación de gratitud con ese tiempo que hemos estado sin poder hacer lo que más nos gusta".