Artur Mas: "Una condena por el 3% no me hará cambiar de opinión, nunca tuve conocimiento"

DESMIENTE QUE SE HAYA MARCHADO POR EL CASO PALAU

"Nunca tuve conocimiento ni las más mínima intuición sobre el 3% de CDC", afirma el expresident de la Generalitat, Artur Mas, que asegura que una condena a la formación no le hará cambiar su opinión al respecto. "Yo más responsabilidades políticas no podría haber asumido, lo he dejado todo", añade Mas, que apunta que no ha sido citado por la Fiscalía por este tema.