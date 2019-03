Artur Mas: "No puedo poner la mano en el fuego por nadie, excepto por mí"

#OBJETIVOMAS | LA DECLARACIÓN DE PUJOL

El president de la Generalitat, Artur Mas, confiesa que no vio la declaración de Jordi Pujol en el Parlament. Considera que el expresident hizo bien en acudir a la comparecencia, pero recuerda que "antes ya le llamaban delicuente". El president Mas si cree que el dinero de Jordi Pujol tenga su origen en una herencia. "He hablado con el señor Pujol de tú a tú estos días, y también le he hecho preguntas". Sin embargo, reconoce que no puede poner la mano en el fuego por nadie. "No creo que Pujol sea un corrupto. Hubo una financiación correcta de CiU".