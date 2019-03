Artur Mas: "Nunca he tenido vínculos con los negocios de la familia Pujol"

INSISTE EN QUE NO TIENE CUENTAS EN EL EXTRANJERO

El president de la Generalitat, Artur Mas, explica que Jordi Pujol le dijo que no tenía cuentas no declaradas en el extranjero. Mas aprovecha para afirmar que él nunca ha tenido cuentas en el extranjero. "Todas mis cuentas y las de mi mujer han estado siempre en entidades de Cataluña". Además, señala que nunca ha tenido vínculos con los negocios de la familia Pujol. "No sé si alguna vez he cometido alguna falta administrativa. Pero corrupción no".