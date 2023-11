Sexto día de manifestaciones en las sedes del PSOE, con el principal foco en la sede de Ferraz donde hasta 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han vuelto a reunir para protestar en contra de Pedro Sánchez.

Una nueva serie de altercados y varias detenciones se han vuelto a producir en Ferraz, con una nueva intervención de la Policía para disolver a un grupo de personas que han lanzado petardos y cristales contra los agentes.

Ante estas protestas en contra de Pedro Sánchez y su acuerdo con Junts, ha respondido el analista Nacho Corredor en El Objetivo, alegando que este discurso que han abordado los manifestantes no es nuevo: "No somos un país muy original porque para hablar del acuerdo de hoy, mañana algún periódico abre con 'el PSOE humilla el Estado'. Eso me recuerda que la palabras son las mismas que en 1993 cuando Felipe González pactó con Jordi Pujol, se dijo lo mismo".

"Lo que hay que transmitir es tranquilidad porque escuchamos lo mismo que llevamos escuchando años. España es una nación milenaria y no está en riesgo porque haya una coyuntura en una investidura", añadió.

Y en respuesta particular a los manifestantes, Corredor apuntó: "Aprendamos de nuestra propia historia, si ni siquiera el franquismo pudo acabar con el nacionalismo, algunos deben asumir que España es como es y a España y el 'viva España' hay que decirlo con la convicción de que España nos gusta tal y como es y no como nos gustaría que fuera, que es lo que expresan la mayoría de las personas que están ahí".