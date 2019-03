Mariano Rajoy en 2011: "Más del 40% de los jóvenes españoles quieren trabajar y no pueden, de eso me voy a ocupar yo"

MALDITA HEMEROTECA | EL PP Y EL PARO JUVENIL

La realidad no se ve de la misma forma desde el Gobierno que desde la oposición. En 2011, el PP alertaba y hacía bandera del paro juvenil, al que llegó a calificar de "vergüenza nacional". Pero, desde que llegaron al poder, prácticamente no hablan del problema, que se ha agravado. Y eso a pesar de la promesa que hizo Mariano Rajoy en 2011 y que rescatamos en Maldita Hemeroteca: "Señoras y señores, más del 40% de los jóvenes españoles menores de 25 años quieren trabajar y no pueden. Pues de eso me voy a ocupar yo".