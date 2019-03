Albert Rivera, antes de apoyar la investidura de Susana Díaz: "No vamos a votar a favor de un proyecto que no es el nuestro"

MALDITA HEMEROTECA

La investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía no hubiera sido posible sin el voto favorable de los diputados de Ciudadanos. Sin embargo, la hemeroteca revela que no hace mucho tiempo, Albert Rivera aseguraba que no apoyaría a Díaz hasta que Chaves y Griñán no hubieran abandonado su escaño, circunstancia que aún no se ha dado.