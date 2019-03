EL ESPAÑOLISTO ENTRA EN LA POLÉMICA DE LAS CIFRAS DE POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA

Después de que Montoro pusiera en duda el informe de Cáritas sobre pobreza infantil, el Españolisto ha analizado con detalles las cifras de los niños que se encuentran en riesgo de pobreza. A pesar de que Cáritas asegura que tres de cada diez niños están en situación de riesgo, el Gobierno no quiere verlo, un riesgo que se corre cuando se tiene el buche lleno. Tres de cada diez niños en España no hacen ni tres comidas al día, no llevan todos los libros al cole porque sus familias no pueden pagarlos y jamás han estrenado unas playeras nuevas para correr por el parque y poder pisotear esos insultantes brotes verdes que solo crecen para los bancos.