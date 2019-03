Cantó: "Hay que eliminar las televisiones autonómicas, no sirven para nada"

Toni Cantó es candidato de UPyD a las elecciones autonómicas de Valencia. El diputado y actor considera que en su región hay que hacer "una política ejemplarizante en la que haya una lucha decidida contra la corrupción dotando de medios a la Justicia". Ana Pastor reorienta su discurso porque esa medida, al final, no depende de la gestión autonómica. Cantó aporta entonces medidas económicas, habla de mejorar la financiación de los valencianos y además mejorar la forma de inveritir los presupuestos. "Hay que eliminar las televisiones autonómicas que no sirven para nada y eliminar los elementos que no sirven para garantizar políticas sociales y hacer una labor ejemplarizante".

Publicidad